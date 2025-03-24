خبر في الجول – الأهلي يتقدم بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة

تقدم النادي الأهلي بتظلم على قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة التي لم تُلعب.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي تقدم بتظلم أمام لجنة الاستئناف باتحاد الكرة ضد قرارات رابطة الأندية التي أصدرتها ضده بشأن مباراة القمة.

يأتي ذلك بعدما أصدرت رابطة الأندية قراراتها بشأن مباراة القمة باعتبار الأهلي خاسرا أمام الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط من رصيده في الدوري بنهاية الموسم.

وكان الأهلي تقدم بشكوى أمام اللجنة الأولمبية المصرية للبت في هذا الأمر وإصدار القرار النهائي بشأن موقفه من مباراة القمة.

ورفض الأهلي خوض مباراة مباراة القمة أمام الزمالك إلا بحكام أجانب وهو الأمر الذي لم يتوفر ليعتبر الزمالك فائزا بنتيجة 3-0.

وأعلنت اللجنة الأولمبية أنها تحقق في الواقعة من كافة الجهات من ثم ستصدر قرارها قريبا.