تصفيات كأس العالم – بوركينا تشعل المنافسة في مجموعة مصر بالفوز على غينيا بيساو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز خارج ملعبه على مضيفه غينيا بيساو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشعل منتخب بوركينا المنافسة في المجموعة الأولى للتصفيات التي تضم مصر أيضا، وذلك بعدما وصل للنقطة رقم 11 في المركز الثاني.

خلف منتخب مصر المتصدر بـ13 نقطة.

وتجمد رصيد غينيا بيساو عند النقطة 6 في المركز الرابع بالمجموعة.

ويظل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، وجيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة.

تقدم منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 7 عن طريق لاسانا تراوري، قبل أن يتعادل غينيا بيساو في الدقيقة 36 بهدف سجله زيدان بانجاكي.

ثم نجح لاسانا تراوري في تسجيل هدفه الثاني وهدف الفوز لبوركينا فاسو في الدقيقة 73 بضربة رأسية.

ولا يزال منتخب مصر سيلعب ضد سيراليون غدا الثلاثاء في الجولة ذاتها.