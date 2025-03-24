تصفيات كأس العالم – بوركينا تشعل المنافسة في مجموعة مصر بالفوز على غينيا بيساو

الإثنين، 24 مارس 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو

حقق منتخب بوركينا فاسو الفوز خارج ملعبه على مضيفه غينيا بيساو بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشعل منتخب بوركينا المنافسة في المجموعة الأولى للتصفيات التي تضم مصر أيضا، وذلك بعدما وصل للنقطة رقم 11 في المركز الثاني.

خلف منتخب مصر المتصدر بـ13 نقطة.

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وتجمد رصيد غينيا بيساو عند النقطة 6 في المركز الرابع بالمجموعة.

ويظل منتخب إثيوبيا في المركز الخامس بـ3 نقاط، وجيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة.

تقدم منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 7 عن طريق لاسانا تراوري، قبل أن يتعادل غينيا بيساو في الدقيقة 36 بهدف سجله زيدان بانجاكي.

ثم نجح لاسانا تراوري في تسجيل هدفه الثاني وهدف الفوز لبوركينا فاسو في الدقيقة 73 بضربة رأسية.

ولا يزال منتخب مصر سيلعب ضد سيراليون غدا الثلاثاء في الجولة ذاتها.

غينيا الاستوائية بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم
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