انتهت مجموعة مصر – غينيا بيساو (1)-(2) بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب غينيا بيساو ضد بوركينا فاسو في الجولة السادسة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع المنتخبين في المجموعة الأولى رفقة منتخب مصر الذي يحتل الصدارة برصيد 13 نقطة.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ6 نقاط.

ويتأهل المنتخب صاحب المركز الأول بشكل مباشر إلى كأس العالم، ويلعب المنتخب صاحب المركز الثاني في تصفيات الملحق المؤهلة للمونديال.

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نهاية المباراة بفوز بوركينا فاسو بهدفين لهدف

ق 73: جووووول الثاني بوركينا لاسانا تراوري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 36: جووووول التعادل زيدان بانجاكي

ق 7: جووووول أول بوركينا فاسو لاسانا تراوري

انطلاق المباراة