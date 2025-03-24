أسطورة ليفربول: صلاح مرشح للكرة الذهبية لكن دوري الأبطال سيحدد الفائز بها

يرى ستيف ماكمانمان أسطورة ليفربول السابق أن محمد صلاح مرشح بارز للفوز بجائزة الكرة الذهبية في الموسم الجاري.

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وقال ماكمانمان عبر قناة بي تي سبورتس: "في الكرة الذهبية نتحدث عن محمد صلاح وهذا صحيح، لكن يجب أن نضع رافينيا في هذه المحادثة".

وأضاف "نتيجة التصويت في جائزة الكرة الذهبية ربما تتوقف في نهاية المطاف على اللاعب الذي سيتألق أكثر خلال دوري أبطال أوروبا".

وودع ليفربول دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينافس ليفربول على لقب واحد في الموسم الجاري وهو الدوري الإنجليزي الذي يقترب من حسمه لصالحه.

وفي الموسم الحالي سجل محمد صلاح 32 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات وهو الأعلى حتى الآن في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.