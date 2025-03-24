مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خماسي الفريق الأول المشارك ضد طلائع الجيش

الإثنين، 24 مارس 2025 - 15:39

كتب : أحمد الخولي

علي معلول يرتدي شارة قيادة الأهلي

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة مارسيل كولر انضمام خمسة لاعبين من الفريق الأول للمشاركة أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد استقر على خوض مواجهة طلائع الجيش في ثاني مبارياته بكأس عاصمة مصر بفريق الشباب مواليد 2005.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "غياب الخماسي علي معلول وياسر إبراهيم وعمر الساعي ومصطفى مخلوف وسمير محمد عن تدريبات الأهلي المسائية بسبب استقرار كولر على مشاركتهم مع فريق 2005 أمام طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر".

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وتابع" كولر استقر على انضمام الخماسي لفريق الشباب وخوض مواجهة طلائع الجيش لمنحهم المزيد من الاحتكاك قبل مباراة الهلال السوداني".

ويخوض الفريق الأول بالأهلي مرانه بشكل طبيعي مساء اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش اليوم الإثنين في الجولة الثانية من كأس عاصمة مصر لحساب المجموعة الثالثة.

وتعد تلك آخر مباراة للأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في الأول من أبريل المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثاني بالتساوي مع فاركو برصيد نقطة لكل فريق.

فيما يتذيل الأهلي الترتيب بدون رصيد بعد الهزيمة أمام الفريق البترولي.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يلتقي طلائع الجيش مع الأهلي يوم الإثنين 24 مارس 2025.

ويستضيف ملعب الكلية الحربية أحداث اللقاء الذي سيبدأ في التاسعة والنصف مساءً.

وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة من أجل الوصول لربع النهائي.

وستقام مباريات ربع ونصف نهائي المسابقة بنظام الذهاب والإياب.

فيما سيقام النهائي يوم 14 يونيو المقبل ولم يتحدد الملعب المستضيف له بعد.

كأس عاصمة مصر كأس الرابطة الأهلي طلائع الجيش
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