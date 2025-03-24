ذا أثلتيك: تشيلسي مضطر لدفع 5 ملايين أسترليني حال رحيل سانشو

الإثنين، 24 مارس 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

جادون سانشو - تشيلسي

كشف موقع ذا أثلتيك الأمريكي عن تفاصيل صفقة سانشو لاعب تشيلسي المعار من مانشستر يونايتد.

وانضم الجناح الإنجليزي إلى تشيلسي الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون جنيه أسترليني.

وأوضح الموقع أن تشيلسي سيكون مضطرا لدفع 5 ملايين جنيه أستراليني (ما يعادل 6.4 مليون دولار) في حالة عدم تفعيل بند الشراء.

أخبار متعلقة:
بعد رسالة سانشو إلى راشفورد.. هل وجد الراحلون عن يونايتد "الحرية" صنع في مباراته الأولى.. سانشو يقود تشيلسي للفوز على بورنموث ماريسكا: سانشو ليس خطرا.. ولا أعرف شيئا عما بينه وبين تين هاج

الموقع ذكر أن سانشو تربطه علاقة قوية بنادي تشيلسي، ولكن بقاءه مرتبط بمدى إمكانية تعاقد البلوز مع جناح جديد في سوق الانتقالات.

وسيحدد تشيلسي موقفه من جلب جناح جديد بعد اتخاذ قراره بشأن الأوكراني ميخايلو مودريك.

ولعب سانشو صاحب الـ24 عاما، هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفين وصنع 4، وكذلك شارك في 3 مباريات بدوري المؤتمر صنع خلالهم هدفين، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس.

بداية سانشو هذا الموسم كانت جيدة بعدما نجح في صناعة هدفين في أول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي، ولكنه عانى للحفاظ على هذا الموسم، ليسجل هدفين ويصنع هدفا في 20 مباراة.

ورغم ذلك أشاد به إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي: "سانشو يؤدي بشكل جيد للغايةأنني أعرفه بالفعل من خلال رؤيته في أنديته السابقة، وأعرف ما كنت أتوقعه منه، ولكن من حيث الثبات، ليس من السهل عليه التألق لفترة طويلة"

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج يوم 3 أبريل القادم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.

سانشو تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أسطورة ليفربول: صلاح مرشح للكرة الذهبية لكن دوري الأبطال سيحدد الفائز بها هارجريفز: صلاح المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. لكن رافينيا ينافسه بقوة ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على رحيل أونانا إلى الدوري السعودي أشرف صبحي يفتتح مركز شباب محمد صلاح ماركا: تم عرض فان دايك على ريال مدريد.. وموقف النادي رومانو: لويس دياز يرحب بالانتقال إلى برشلونة ولكن أورنيستين: ليفربول متفائل بتجديد عقد صلاح هالاند: لست قلقا حول تجديد عقدي 9 سنوات ونصف
أخر الأخبار
مباشر مجموعة مصر – غينيا بيساو (0)-(1) بوركينا فاسو.. جووول أول تراوري 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذو الأصول المصرية.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد تعاقد لاعبه الشاب ريان أبو الناي ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – الأهلي يتقدم بتظلم ضد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة ساعة | الدوري المصري
روماريو: الحمد لله أن البرازيل ستواجه الأرجنتين بدون ميسي ساعة | أمريكا
أسطورة ليفربول: صلاح مرشح للكرة الذهبية لكن دوري الأبطال سيحدد الفائز بها ساعة | الدوري الإنجليزي
هارجريفز: صلاح المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. لكن رافينيا ينافسه بقوة ساعة | الدوري الإنجليزي
رافينيا: سنهزم الأرجنتين وسأسجل ضدهم.. فليذهبوا إلى الجحيم ساعة | أمريكا
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول خماسي الفريق الأول المشارك ضد طلائع الجيش 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار