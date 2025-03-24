ذا أثلتيك: تشيلسي مضطر لدفع 5 ملايين أسترليني حال رحيل سانشو

كشف موقع ذا أثلتيك الأمريكي عن تفاصيل صفقة سانشو لاعب تشيلسي المعار من مانشستر يونايتد.

وانضم الجناح الإنجليزي إلى تشيلسي الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء مقابل 25 مليون جنيه أسترليني.

وأوضح الموقع أن تشيلسي سيكون مضطرا لدفع 5 ملايين جنيه أستراليني (ما يعادل 6.4 مليون دولار) في حالة عدم تفعيل بند الشراء.

الموقع ذكر أن سانشو تربطه علاقة قوية بنادي تشيلسي، ولكن بقاءه مرتبط بمدى إمكانية تعاقد البلوز مع جناح جديد في سوق الانتقالات.

وسيحدد تشيلسي موقفه من جلب جناح جديد بعد اتخاذ قراره بشأن الأوكراني ميخايلو مودريك.

ولعب سانشو صاحب الـ24 عاما، هذا الموسم 23 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل هدفين وصنع 4، وكذلك شارك في 3 مباريات بدوري المؤتمر صنع خلالهم هدفين، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس.

بداية سانشو هذا الموسم كانت جيدة بعدما نجح في صناعة هدفين في أول 3 مباريات له في الدوري الإنجليزي، ولكنه عانى للحفاظ على هذا الموسم، ليسجل هدفين ويصنع هدفا في 20 مباراة.

ورغم ذلك أشاد به إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي: "سانشو يؤدي بشكل جيد للغايةأنني أعرفه بالفعل من خلال رؤيته في أنديته السابقة، وأعرف ما كنت أتوقعه منه، ولكن من حيث الثبات، ليس من السهل عليه التألق لفترة طويلة"

ويستعد تشيلسي لمواجهة توتنام هوتسبير على ملعب ستامفورد بريدج يوم 3 أبريل القادم.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس.