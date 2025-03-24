ذا صن: مانشستر يونايتد مستعد للموافقة على رحيل أونانا إلى الدوري السعودي

الإثنين، 24 مارس 2025 - 12:03

كتب : FilGoal

أندري أونانا

بات أندري أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد جاهزا لخوض تجربة جديدة والانتقال إلى الدوري السعودي.

أندري أونانا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ويبدأ روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد رحلة البحث عن حارس مرمى جديد بدلا من أونانا.

وكشفت صحيفة ذا صن البريطانية وفقا لمصادرها أن مانشستر يونايتد لن يمانع رحيل أونانا بنهاية الموسم الجاري إلى الدوري السعودي.

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وأشار التقرير إلى أن أونانا قد لا يكون بمفرده مع احتمالية انتقال إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي أيضا للدوري السعودي.

ويعتبر سين لامينز حارس رويال أنتويرب البلجيكي أبرز المستهدفين للانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

ويراقب مانشستر يونايتد ونظيره مانشستر سيتي لامينز تحسبا لرحيل أونانا أو إيدرسون.

ويرتبط أونانا بتعاقد مع مانشستر يونايتد حتى صيف 2028.

ولعب أونانا 40 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم مع مانشستر يونايتد واستقبل 53 هدفا.

وحافظ أونانا على نظافة شباكه في 9 مباريات فقط.

الدوري السعودي أندري أونانا مانشستر يونايتد
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