مواعيد مباريات الإثنين 24 مارس 2025.. كأس الرابطة وقمة السلة ونهائي الطائرة

يشهد اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

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كأس عاصمة مصر

يشهد اليوم الإثنين 3 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر -كأس الرابطة- في مواجهات قوية.

يحل الأهلي ضيفا على طلائع الجيش على استاد الكلية الحربية ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف إنبي فريق فاركو على استاد بتروسبورت ويذاع عبر صفحة أون سبورت على السوشيال ميديا.

ويواجه البنك الأهلي فريق المصري على استاد برج العرب ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

وتقام كافة المباريات في التاسعة والنصف مساء.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

يحل منتخب بوركينا فاسو ضيفا على غينيا بيساو ضمن منافسات مجموعة مصر في تمام السادسة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة SSC سبورت 2.

ويستضيف منتخب كوت ديفوار نظيره جامبيا في تمام التاسعة مساء على نفس القناة.

بينما يحل منتخب غانا ضيفا على مدغشقر في تمام الحادية عشر مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وضمن منافسات مجموعة مصر، يستضيف منتخب إثيوبيا نظيره جيبوتي الساعة 11 مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت إكسترا 1.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة بين تونس ومالاوي في الحادية عشر مساء ويذاع عبر قناة SSC سبورت 1.

كرة سلة

يلعب فريق الأهلي أمام الزمالك ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساء ويذاع عبر قناة الأهلي وصفحة أون سبورت على مواقع التواصل الاجتماعي.

كرة طائرة

يلعب الأهلي أمام بتروجت في الجولة الأولى من نهائي الدوري المصري.

وتقام المباراة في العاشرة والنصف مساء ويذاع عبر صفحة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

وتشهد منافسات النهائي إقامة المباريات بنظام best of 3 أي الفائز بمباراتين يحسم اللقب.