تصفيات كأس العالم - الجابون تزيح كوت ديفوار من الصدارة بثنائية أوباميانج في كينيا

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

الجابون

قاد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم الجابون منتخب بلاده لفوز ثمين على مضيفه الكيني بنتيجة 2-1 يوم الأحد.

وحل المنتخب الجابوني ضيفا على نظيره الكيني ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد الجابون إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطتين عن منتخب كوت ديفوار الوصيف.

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ويلعب المنتخب الإيفواري ضد جامبيا يوم الاثنين في الجولة السادسة، ويمكنه استعادة الصدارة في حالة الفوز.

وسجل أوباميانج ثنائية الجابون في الدقيقتين 16 و52.

بينما أحرز مايكل أولونجا هدف كينيا في الدقيقة 62.

وبذلك وصل منتخب الجابون لفوزه الخامس في المجموعة، مقابل هزيمة وحيدة.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

بينما يتنافس أفضل 4 منتخبات احتلت الوصافة في المجموعات على بطاقة للعب في الملحق العالمي.

بيير إيمريك أوباميانج الجابون
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