انتهت كأس العاصمة - الإسماعيلي (2)-(2) بيراميدز.. الاتحاد (0)-(1) الحرس

الأحد، 23 مارس 2025 - 21:20

كتب : FilGoal

الإسماعيلي- بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الإسماعيلي ضد بيراميدز والاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر.

وتقام المباراتين لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة.

ويتصدر بيراميدز وحرس الحدود الترتيب برصيد 3 نقاط، ويأتي الإسماعيلي والاتحاد في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد.

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الإسماعيلي × بيراميدز

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

انتهت

ق 77: مروان حمدي يتقدم لبيراميدز بلمسة رائعة

ق 55: جوووول مروان حمدي يسجل من علامة الجزاء للإسماعيلي

ق 53: مطالبات بركلة جزاء للإسماعيلي والحكم يحتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق 51: أحمد عادل عبد المنعم يتألق ويتصدى لرأسية علي جبر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 39: جووول أوووول عرضية من طارق علاء ورأسية دودو الجباس تسكن الشباك.

ق 25: عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة من أوباما يتألق أحمد عادل في التصدي لها

ق 20: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للإسماعيلي بعد العودة لتقنية الفيديو

بداية اللقاء

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الاتحاد السكندري × حرس الحدود

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

شاهد اللقاء من هنـــــــــــــــــــا

انتهت

ق 84: جووول عبد الرحمن جودة يسجل الأول لحرس الحدود بتسديدة على الطائر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 22: الحكم يتراجع عن قراره ويشهر البطاقة الصفراء للاعب الحرس

ق 20: بطاقة حمراء لمحمد فاروق بعد تدخل قوي للغاية على لاعب وسط الاتحاد

ق 1: فرصة في بداية اللقاء للاتحاد بعد خطأ الدفاع يتصدى لها سيحا ويحولها لركنية

بداية اللقاء

بيراميدز الإسماعيلي كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري حرس الحدود
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