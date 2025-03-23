تشكيل بتروجت – بامبا يقود الهجوم أمام الزمالك في كأس العاصمة

أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر.

ويلعب بتروجت ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – هادي رياض – توفيق محمد

الوسط: أدهم حامد – محمد علي عكاشة – رشاد المتولي

الهجوم: شيكودي جبريل – إسماعيل بامبا – خالد أبو زيادة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد خليفة – إسلام عبد الله – عبد الله محمود – عبد العزيز سيد – إسلام هشام – مصطفى الجمل – أحمد فاروق – زياد فرج – شيملس كليتشي

ويغيب عن بتروجت كل من حامد حمدان وبدر موسى لتواجدهما مع منتخب فلسطين.

ويحتل بتروجت المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع الجونة في المباراة الماضية.