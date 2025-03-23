تشكيل بتروجت – بامبا يقود الهجوم أمام الزمالك في كأس العاصمة
الأحد، 23 مارس 2025 - 20:38
كتب : رضا السنباطي
أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر.
إسماعيل بامبا
النادي : بتروجت
ويلعب بتروجت ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.
وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:
المرمى: عمر صلاح
الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – هادي رياض – توفيق محمد
الوسط: أدهم حامد – محمد علي عكاشة – رشاد المتولي
الهجوم: شيكودي جبريل – إسماعيل بامبا – خالد أبو زيادة
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد خليفة – إسلام عبد الله – عبد الله محمود – عبد العزيز سيد – إسلام هشام – مصطفى الجمل – أحمد فاروق – زياد فرج – شيملس كليتشي
ويغيب عن بتروجت كل من حامد حمدان وبدر موسى لتواجدهما مع منتخب فلسطين.
ويحتل بتروجت المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع الجونة في المباراة الماضية.