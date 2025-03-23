تشكيل بتروجت – بامبا يقود الهجوم أمام الزمالك في كأس العاصمة

الأحد، 23 مارس 2025 - 20:38

كتب : رضا السنباطي

بامبا - بتروجت

أعلن سيد عيد المدير الفني لبتروجت تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في كأس عاصمة مصر.

ويلعب بتروجت ضد الزمالك في الجولة الثانية من مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بتروجت كالآتي:

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين – استقالة عمرو أنور من تدريب وي خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس مصر

المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – هادي رياض – توفيق محمد

الوسط: أدهم حامد – محمد علي عكاشة – رشاد المتولي

الهجوم: شيكودي جبريل – إسماعيل بامبا – خالد أبو زيادة

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد خليفة – إسلام عبد الله – عبد الله محمود – عبد العزيز سيد – إسلام هشام – مصطفى الجمل – أحمد فاروق – زياد فرج – شيملس كليتشي

ويغيب عن بتروجت كل من حامد حمدان وبدر موسى لتواجدهما مع منتخب فلسطين.

ويحتل بتروجت المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة بعدما تعادل مع الجونة في المباراة الماضية.

بتروجت إسماعيل بامبا الزمالك كأس عاصمة مصر
نرشح لكم
مباشر كأس العاصمة - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. الاتحاد (0)-(0) الحرس التشكيل - عمرو جمال يقود حرس الحدود.. وثلاثي في هجوم الاتحاد السكندري التشكيل - نادر فرج ومروان حمدي يقودان الإسماعيلي.. ودودو الجباس في هجوم بيراميدز تشكيل الزمالك – شيكابالا أساسي أمام بتروجت في كأس العاصمة خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس مصر في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد زيزو.. وقيمة العرض أشرف صبحي يفتتح مركز شباب محمد صلاح مواعيد مباريات الأحد 23 مارس 2025.. ثلاث مواجهات في كأس الرابطة وإثارة أوروبية
أخر الأخبار
تصفيات كأس العالم - الجابون تزيح كوت ديفوار من الصدارة بثنائية أوباميانج في كينيا 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1)-(0) هولندا.. الثاني ولكن الراية 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - ألمانيا (0)-(0) إيطاليا 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - فرنسا (0)-(0) كرواتيا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر دوري الأمم الأوروبية - البرتغال (0)-(0) الدنمارك.. رونالدو يهدر ركلة جزاء 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب بلجيكا يوضح سبب غياب كورتوا أمام أوكرانيا 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
الرياضية: مدافع النصر يطلب 72 مليون ريال مقابل التجديد 37 دقيقة | سعودي في الجول
مباشر كأس العاصمة - الإسماعيلي (0)-(0) بيراميدز.. الاتحاد (0)-(0) الحرس 38 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو 3 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 4 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار