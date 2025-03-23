المغرب يشترط شهادة السلامة العقلية لبعض المشجعين لحضور أمم إفريقيا

وضع المغرب بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في الجماهير التي ستزور البلاد خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتستعد المغرب لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 في الشتاء المقبل.

وكشفت موقع البطولة المغربية أن المغرب وضعت بعض الشروط لدخول جماهير المنتخبات الأخرى البلاد أثناء إقامة أمم إفريقيا ومنها بالتأكيد استخراج تأشيرة زيارة المغرب.

بالإضافة إلى شهادة السلامة العقلية لبعض الجماهير والهدف منها ضمان حضور جماهير قادرة على التحكم في الانفعالات داخل وخارج الملعب.

ولديهم نية الاستمتاع بكرة القدم والسياحة في المغرب وتفادي حضور الجماهير الخارجة عن النص التي قد تتسبب في بعض المشاكل والأزمات.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في المغرب مطلع عام 2026 المقبل.