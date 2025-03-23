إقالة تياجو موتا من تدريب يوفنتوس.. وإيجور تودور بدلا منه

الأحد، 23 مارس 2025 - 18:43

كتب : FilGoal

تياجو موتا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إقالة تياجو موتا من تدريب الفريق بشكل رسمي.

إيجور تودور

النادي : يوفنتوس

تياجو موتا

النادي :

يوفنتوس

وقرر يوفنتوس إقالة تياجو موتا من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة بعد مرور 29 جولة من المسابقة.

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وودع يوفنتوس كل البطولات التي شارك فيها الموسم الجاري.

وقاد موتا يوفنتوس في 42 مباراة، حقق خلالها الفوز 18 مرة وخسر 8 مرات، وتعادل 16 مرة.

وفي التوقيت ذاته أعلن يوفنتوس تعيين إيجور تودور مدافع الفريق السابق ومنتخب كرواتيا في منصب المدير الفني بعد إقالة موتا.

تودور البالغ من العمر 46 عاما كان لاعبا ضمن صفوف يوفنتوس في الفترة من 1998 حتى 2007.

وبدأ مسيرته التدريبية في عام 2015 وعمل كمدرب مساعد في يوفنتوس في عام 2021.

كما عمل كمدرب لفرق هيلاس فيرونا ولاتسيو في إيطاليا، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، وجالاتا سراي التركي.

يوفنتوس إيجور تودور تياجو موتا الدوري الإيطالي
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