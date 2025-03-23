خدمة في الجول - احجز تذاكر مباريات نصف نهائي كأس مصر

الأحد، 23 مارس 2025 - 16:54

كتب : FilGoal

سيف الجزيري - الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الجاري 2024-2025.

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، كما يلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي.

وتقام مباراة الزمالك مع سيراميكا يوم الجمعة 28 مارس على استاد القاهرة في تمام التاسعة والنصف مساء.

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وفي التوقيت ذاته تقام المباراة الأخرى في نصف النهائي بين بيراميدز والبنك الأهلي على استاد الدفاع الجوي.

لحجز تذكرة المباراة من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

وكان الزمالك تأهل لنصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وتأهل بيراميدز لنصف النهائي بعد تخطي إنبي.

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