السودان يتقدم بشكوى ويطالب بالحصول على نقاط مباراة السنغال

تقدم منتخب السودان لكرة القدم بشكوى للاتحاد الإفريقي يطالب خلالها باحتساب نقاط مباراة السنغال لصالحه.

وكشف أسامة عطا المنان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في السودان أنه تحصل على معلومات ومستندات تشكك في أهلية اللاعب أساني دياو الذي شارك مع منتخب السنغال ضد السودان.

ولذلك يطلب منتخب السودان اعتباره فائزا على السنغال والحصول على نقاط المباراة.

وكان منتخب السودان تعادل مع السنغال سلبيا في الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة.

وأقيمت المباراة في ملعب شهداء بنينا في ليبيا وذلك لعدم خوض السودان مبارياته على أرضه.

ويتصدر منتخب السودان ترتيب المجموعة الثانية من التصفيات برصيد 11 نقطة، بفارق نقطة عن جمهورية الكونغو صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن السنغال صاحب المركز الثالث.