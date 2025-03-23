أشرف صبحي يفتتح مركز شباب محمد صلاح

الأحد، 23 مارس 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة افتتاح مركز شباب محمد صلاح

افتتح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مركز شباب "محمد صلاح" بمسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية، بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجهيزه بأحدث الإمكانيات، تكريماً لنجم الكرة المصرية ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

حضر الافتتاح أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية نائباً عن أشرف الجندي محافظ الغربية، ولفيف من القيادات الشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

ومن جانبه قال وزير الشباب والرياضة: "القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا بدعم الرياضة المصرية، والرياضة هي جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، والرئيس دائماً ما يؤكد على أهمية تكريم النجوم المصريين الذين يشرفون مصر في المحافل العالمية، ومحمد صلاح هو أحد أبرز هؤلاء النجوم الذين أظهروا قدرة كبيرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر عالياً في كافة المحافل".

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وأشار وزير الشباب إلى أن القيادة السياسية تسعى بشكل مستمر لتوفير كل الدعم لأبناء مصر من الشباب والمواهب الرياضية، ومركز شباب محمد صلاح هو مثال حي لهذا الدعم، حيث تم تطوير المركز وفقاً لأحدث نظم المنشآت الرياضية، ونحن هنا اليوم لنقدم للشباب المصري بيئة مثالية لاحتراف الرياضة وتطوير مهاراتهم في مختلف الألعاب.

وأكد وزير الرياضة أن افتتاح المركز يمثل تقديراً للمساهمات الكبيرة التي قدمها النجم محمد صلاح للمنتخب الوطني، خاصة في ظل كونه نموذجاً يحتذى به للشباب المصري والعربي، موضحاً أن هذا المركز سيكون له دور بارز في دعم وتنمية المواهب الشابة وتوفير بيئة رياضية متميزة لأبناء المنطقة.

وقال أشرف صبحي: "محمد صلاح هو فخر لمصر وللعالم العربي، ومن أبرز قصص النجاح في الرياضة المصرية على المستوى العالمي، فهو نموذج يحتذى به للشباب المصري الطموح، وإنجازاته في كرة القدم مع نادي ليفربول والمنتخب الوطني جعلته مصدر إلهام للشباب المصري والعربي في جميع المجالات، ونحن فخورون بأننا نحتفل به من خلال هذا المشروع الذي يحمل اسمه".

وأضاف "مركز شباب محمد صلاح سيكون مركزاً رياضياً نموذجياً، يضم أحدث المرافق والمعدات الرياضية، ومركزاً لتطوير مهارات الشباب في الرياضة، ويعكس التزامنا بتوفير بيئة رياضية متميزة في جميع أنحاء مصر."

وفي ختام كلمته، قال وزير الشباب: "رسالتنا اليوم هي تأكيد العزم على تطوير قدرات الشباب المصري في جميع المجالات، وخاصة الرياضة، ومحمد صلاح هو مثال حي على أن العمل الجاد والإصرار يمكن أن يحقق الإنجازات، ونحن نؤمن أن الشباب المصري قادر على تحقيق المزيد من التفوق في المستقبل".

جدير بالذكر أن الأعمال المنفذة داخل مركز شباب محمد صلاح والذي يقع علي مساحة 9100 متر، تشتمل على ملعب قانوني بنجيل صناعي على مساحة 4600 متر، مزود بالمدرجات تسع 1000 متفرج، وتضم غرف خلع الملابس وغرفة حكام، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة المبنى الخدمي والذي يضم قاعة مؤتمرات وصالة رياضية ومكتبة وغرفة حاسب آلي، ومنطقة أطفال.

محمد صلاح مركز شباب محمد صلاح
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