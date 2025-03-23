رومانو: لويس دياز يرحب بالانتقال إلى برشلونة ولكن

تكشفت تطورات جديدة عن موقف برشلونة من التعاقد مع الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول.

وبحسب الصحفي فابريزيرو رومانو فإن لويس دياز منفتح على فكرة الانتقال لبرشلونة.

على الرغم من ذلك، أوضح رومانو أنه لا توجد مفاوضات حتى الآن.

وسبب عدم بدء المفاوضات هو أن برشلونة لا يعرف كم ستكون ميزانيته على وجه التحديد في الصيف المقبل.

وينتظر النادي الكتالوني العوائد المنتظرة في ختام الموسم من مشاركاته في مختلف البطولات.

على الجانب الآخر يتمتع برشلونة بعلاقة ممتازة مع دائرة دياز، يُعتقد أنها ستسهل الأمور إن تمكن النادي من بدء المفاوضات.

ووفقا لصحيفة سبورت فإن أرني سلوت مدرب ليفربول قد وافق بالفعل على رحيل لويس دياز عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

تبقى مشكلتان توقفان الصفقة حتى الآن، الأولى هي إمكانية طلب ليفربول لمبلغ كبير وفي حالة عدم حدوث ذلك سيكون برشلونة قادرا على ضمه.

السبب الآخر لإمكانية صعوبة الصفقة في إمكانية رحيل محمد صلاح عن ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل لاتفاق مع النادي لتجديد عقده حتى الآن.

رحيل اللاعبان عن ليفربول بنفس التوقيت لن يكون سهلا وقد يحاول النادي الحفاظ على أحدهما.

كما أن برشلونة ينتظر موقف صلاح وإمكانية ضمه وفي حالة حدوث ذلك الأمر لن يفكر النادي أيضا في ضم لويس دياز.

وكان صحيفة سبورت قد قالت إن محمد صلاح قد عرض نفسه على برشلونة للانضمام للفريق في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام صلاح لبرشلونة سيكون مرهونا بموافقته على تقليل راتبه لأن برشلونة لن يكون قادرا على تحمل راتبه الحالي.