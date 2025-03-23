مؤتمر كومان: هكذا علمت بجودة بيدري.. ولا يمكن إيقاف يامال

الأحد، 23 مارس 2025 - 01:32

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا – إنجلترا – يورو 2024

عاد رونالد كومان مدرب هولندا بذاكرته لفترة قيادته لبرشلونة، في حديثه عن بيدري لاعب البلوجرانا قبل مواجهة الطواحين مع إسبانيا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "احتجت إلى حصتين تدريبيتين فقط لأرى أن بيدري لاعب رائع وأنه يستطيع الذهاب بعيدا".

وأضاف "أتمنى أن تبتعد عنه الإصابات وأن يستمر في التحسن لانه لاعب ورائع وشخص رائع. إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

أخبار متعلقة:
برشلونة يعلن إصابة كوبارسي بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة دوري الأمم الأوروبية - لا مقاعد محسومة.. انتصار الدنمارك وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا تتعادل مع هولندا

وعن مواجهة لامين يامال قال: "لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل فردي. أعتقد أننا سيطرنا على لامين جيدا في الذهاب، ولكن لا يمكنك أبدا إيقاف لاعب مثله بشكل كامل".

وأوضح "إنها ليست مسألة الدفاع فقط. يجب أن يساعد الآخرين أيضا الأن إيقاف لاعب مثله أمر مستحيل، يمكنه فتح المباراة في أي وقت بسبب جودته".

وتابع "ولكن عليهم أيضا بمراقبة لاعبينا لأنهم جيدون للغاية".

وعن فرينكي دي يونج نجم هولندا وبرشلونة قال: "إنه لاعب رائع واستعاد الشعور اللازم للعب".

وواصل "أعلم أنه يحب برشلونة لكنني لست من يصلح لتقييم ما إذا كان يجب أن يستمر مع النادي أم لا".

وتعادل منتخبي إسبانيا وهولندا 2-2 في الذهاب، ويقام الإياب يوم الأحد 23 مارس.

رونالد كومان هولندا إسبانيا دوري الأمم
نرشح لكم
فيران توريس: جدل حول استدعائي لإسبانيا؟ ليس من المشجعين كما تقول سبورت: يشبه ألفيش وأراده منذ 2022.. فاندرسون على رادار برشلونة مؤتمر دي لا فوينتي: لا أفهم سبب السؤال عن أولمو وبيدري.. ولدي قائمة تكفي منتخبين استثنائيين سكاي: تيودور سيعوض موتا في يوفنتوس ماركا: أخبار سارة لبرشلونة بشأن كوبارسي توخيل: على بيلينجهام اللعب بانضباط تكتيكي أكبر تغيير في قميص منتخب إنجلترا بسبب خطأ واحد رونالدو يرد على تقليد هويلوند احتفاله أمامه
أخر الأخبار
فيران توريس: جدل حول استدعائي لإسبانيا؟ ليس من المشجعين كما تقول 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
سبورت: يشبه ألفيش وأراده منذ 2022.. فاندرسون على رادار برشلونة 18 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر دي لا فوينتي: لا أفهم سبب السؤال عن أولمو وبيدري.. ولدي قائمة تكفي منتخبين استثنائيين 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: لويس دياز يرحب بالانتقال إلى برشلونة ولكن 38 دقيقة | ميركاتو
سكاي: تيودور سيعوض موتا في يوفنتوس 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: أخبار سارة لبرشلونة بشأن كوبارسي 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: عودة ميتروفيتش لتدريبات الهلال وموقفه من مواجهة النصر ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر كومان: هكذا علمت بجودة بيدري.. ولا يمكن إيقاف يامال ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة 3 رئيس اللجنة الأولمبية: الأهلي قدم مستندات جديدة.. وهذا موعد صدور القرار 4 أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو