مؤتمر كومان: هكذا علمت بجودة بيدري.. ولا يمكن إيقاف يامال

عاد رونالد كومان مدرب هولندا بذاكرته لفترة قيادته لبرشلونة، في حديثه عن بيدري لاعب البلوجرانا قبل مواجهة الطواحين مع إسبانيا.

وقال كومان في المؤتمر الصحفي: "احتجت إلى حصتين تدريبيتين فقط لأرى أن بيدري لاعب رائع وأنه يستطيع الذهاب بعيدا".

وأضاف "أتمنى أن تبتعد عنه الإصابات وأن يستمر في التحسن لانه لاعب ورائع وشخص رائع. إنه أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وعن مواجهة لامين يامال قال: "لا أحب الحديث عن اللاعبين بشكل فردي. أعتقد أننا سيطرنا على لامين جيدا في الذهاب، ولكن لا يمكنك أبدا إيقاف لاعب مثله بشكل كامل".

وأوضح "إنها ليست مسألة الدفاع فقط. يجب أن يساعد الآخرين أيضا الأن إيقاف لاعب مثله أمر مستحيل، يمكنه فتح المباراة في أي وقت بسبب جودته".

وتابع "ولكن عليهم أيضا بمراقبة لاعبينا لأنهم جيدون للغاية".

وعن فرينكي دي يونج نجم هولندا وبرشلونة قال: "إنه لاعب رائع واستعاد الشعور اللازم للعب".

وواصل "أعلم أنه يحب برشلونة لكنني لست من يصلح لتقييم ما إذا كان يجب أن يستمر مع النادي أم لا".

وتعادل منتخبي إسبانيا وهولندا 2-2 في الذهاب، ويقام الإياب يوم الأحد 23 مارس.