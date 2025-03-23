مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية استعدادا للقاء سيراليون
الأحد، 23 مارس 2025 - 00:54
كتب : FilGoal
أجرى منتخب مصر مرانا استشفائيا استعدادا لمباراة سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب مصر للقاء سيراليون يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً في استاد القاهرة.
وأجرى المنتخب تحت قيادة حسام حسن تدريبات وجلسات استشفاء عقب الوصول من المغرب مساء السبت بعد خوض مباراة إثيوبيا التي أقيمت مساء الجمعة.
وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة التي أقيمت في المغرب.
نرشح لكم
أحمد كباكا: الخسارة من كرواتيا قاسية بعد تقدمنا أولا علاء نبيل: خبرات كرواتيا حسمت المواجهة أمام شباب مصر.. وهذا هدفنا من الوديات دورة قطر الودية - بهدفين في الوقت القاتل.. منتخب مصر للشباب يخسر من كرواتيا وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد الفوز على إثيوبيا خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم مصدر من منتخب مصر يوضح لـ في الجول حقيقة خروج صلاح ومرموش من المعسكر أشرف صبحي: لهذا السبب اجتمعت مع زيزو حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون