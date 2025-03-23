مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية استعدادا للقاء سيراليون

أجرى منتخب مصر مرانا استشفائيا استعدادا لمباراة سيراليون في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب مصر للقاء سيراليون يوم الثلاثاء المقبل في التاسعة مساءً في استاد القاهرة.

وأجرى المنتخب تحت قيادة حسام حسن تدريبات وجلسات استشفاء عقب الوصول من المغرب مساء السبت بعد خوض مباراة إثيوبيا التي أقيمت مساء الجمعة.

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وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد الفوز على إثيوبيا

وسجل محمد صلاح وأحمد سيد "زيزو" ثنائية مصر في المباراة التي أقيمت في المغرب.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، بفارق 5 نقاط عن كل من سيراليون وبوركينا فاسو.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب مرانه الطبيعي يومي الأحد والإثنين في استاد القاهرة.