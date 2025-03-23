تنس - انسحاب أنس جابر من بطولة ميامي

الأحد، 23 مارس 2025 - 00:51

كتب : FilGoal

أنس جابر في نهائي ويمبلدون 2023

اضطرت التونسية أنس جابر للانسحاب من بطولة ميامي المفتوحة للتنس.

جاء ذلك بسبب تعرضها لإصابة في عضلة الساق اليسرى.

وانسحبت جابر أثناء سير مباراتها ضد الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة السابعة على العالم.

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وكانت باوليني متقدمة في المجموعة الأولى بنتيجة 4-3 في مجموع الأشواط.

وبذلك تتأهل باوليني إلى دور الـ 16 لمواجهة اليابانية ناعومي أوساكا، التي تأهلت بعد فوزها على الأمريكية هيلي بابتيست.

وكانت أنس جابر المصنفة الـ 30 على العالم قد تأهلت إلى الدور الثالث بعد فوزها على التشيكية كاترينا سينياكوفا.

وفازت التونسية بمجموعتين دون رد على المصنفة الـ 57، بنتيجتي 6-4 و7-6.

وسبق لأنس جابر التأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون مرتين على التوالي في 2022 و2023، ولكنها خسرت النهائي في المرتين.

أنس جابر
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