علاء نبيل: خبرات كرواتيا حسمت المواجهة أمام شباب مصر.. وهذا هدفنا من الوديات

أشاد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة المصري بما قدمه لاعبو منتخب مصر للشباب رغم الخسارة من كرواتيا الأولمبي.

وخسر منتخب مصر في الثواني الأخيرة من كرواتيا بنتيجة 3-2 في بطولة قطر الودية. (طالع التفاصيل)

وقال علاء نبيل: "بالنظر لمجريات اللقاء فمنتخب مصر للشباب كان ندا لمنتخب كرواتيا الأولمبي".

وأضاف "لاعبو كرواتيا الأكبر سنا وخبرة حسموا التجربة لصالحهم في النهاية، والتجربة مفيدة جدا وعلينا الاستفادة من دروس المباراة".

وشدد "الهدف من الوديات هو الاستفادة منها في المباريات الرسمية لعدم تكرار الأخطاء بعض النظر عن النتيجة".

وكان منتخب مصر قد استهل مشوار البطولة بالتعادل مع منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 1-1.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة التي تضم مجموعة من المنتخبات الأولمبية.

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أهداف المباراة|

فوز كرواتيا 3-2 على مصر.. في البطولة الودية الدولية تحت 23 عاماً#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/vaniRk8DmY — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 22, 2025

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.