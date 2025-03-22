دورة قطر الودية - بهدفين في الوقت القاتل.. منتخب مصر للشباب يخسر من كرواتيا

خسر منتخب مصر للشباب من كرواتيا الأولمبي بنتيجة 3-2 في الوقت بدلا من الضائع في الجولة الثانية من بطولة قطر الودية.

وكان منتخب مصر قد استهل مشوار البطولة بالتعادل مع منتخب قطر الأولمبي بنتيجة 1-1.

ويشارك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة التي تضم مجموعة من المنتخبات الأولمبية.

وتقدم المنتخب الكرواتي بالهدف الأول في الدقيقة 9 عن طريق مارين سوتشيك الذي انفرد وسدد كرة على يسار الحارس.

هدف انتهى على وقعه الشوط الأول بتقدم الكروات.

وتعادل منتخب مصر بتصويبة قوية من محمد عبد الله من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وقلب منتخب مصر الطاولة في الدقيقة 89 عن طريق عمر أسامة الذي خطف الكرة من داخل منطقة الجزاء من الحارس بعرقلة ناجحة وأسكنها في الشباك.

وفي الدقيقة 90+3 أدرك الكروات التعادل بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء مستغلا ارتباك الدفاع المصري.

وبعد دقيقة واحدة ومن كرة طولية انفرد فران توبيتش بعد تمريرة طولية وسجل هدف الفوز وقلب النتيجة.

أهداف المباراة| فوز كرواتيا 3-2 على مصر.. في البطولة الودية الدولية تحت 23 عاماً#قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/vaniRk8DmY — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) March 22, 2025

ويشارك المنتخب المصري للشباب مع المنتخبات الأولمبية لدول قطر وكرواتيا والإمارات في الفترة من 16 الي 26 مارس الجاري ضمن استعدادات مصر للمشاركة في كاس الأمم الإفريقية للشباب.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في أمم إفريقيا للشباب والتي تبدأ في 26 أبريل المقبل والمؤهلة لنهائيات كأس العالم للشباب.

وتستضيف كوت ديفوار كأس إفريقيا تحت 20 عاما خلال الفترة من 26 أبريل إلى 18 مايو المقبلين.

ويتأهل منها 4 منتخبات إلى نهائيات كأس العالم بتشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.