تصفيات كأس العالم - السودان ينفرد بالصدارة بتعادل مع السنغال.. وموريتانيا بلا فوز حتى الآن

السبت، 22 مارس 2025 - 23:12

كتب : FilGoal

منتخب السودان

تعادل منتخب السودان مع ضيفه السنغال بدون أهداف ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد الشوط الأول عدة محاولات سنغالية، ثم أتى باب سار لاعب وسط توتنام بدلا من بابي جيي مع انطلاق الشوط الثاني.

ثم حل شريف ندياي بدلا من لامين كامارا في الدقيقة 68.

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على الجانب الآخر أتى حسين موسى وياسر مزمل بدلا من أبو بكر عيسى وصلاح الدين عادل، في صفوف صقور الجديان.

وأتى عمار تيفور بدلا من عبد الرازق يعقوب في الدقيقة 77.

بينما استمرت التبديلات السنغالية لتشكيل الخطورة في الدقيقة 80 بنزول عبد الله سيما وأسان دياو بدلا من إسماعيلا سار وبولاي ديا.

وتلقى ساديو ماني نجم النصر السعودي بطاقة صفراء في الدقيقة 89.

التعادل حافظ للسودان على صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، تحت قيادة المدرب الغاني كواسي أبياه.

فيما يحتل منتخب السنغال المركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبينهما الكونغو الديمقراطية في الوصافة بـ 10 نقاط.

في المجموعة ذاتها تعادل منتخب توجو مع ضيفه منتخب موريتانيا بهدفين لكل فريق.

تقدم صاحب الأرض في الدقيقة 4 بهدف تيبولت كليدجي.

وفي الدقيقة 52 تعادل أبو بكر كويتا لموريتانيا، ثم تقدم عبد الله محمود في الدقيقة 55.

ولكن في الدقيقة 69 سجل أهويكي دينكي هدف التعادل.

بذلك يحتل منتخب توجو المركز الرابع برصيد 4 نقاط، ويليها منتخب موريتانيا بنقطته الثانية في المركز الخامس.

منتخب السودان تصفيات كأس العالم
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