انتهت طائرة - الأهلي (0) 27-29 (3) الزمالك.. نهائي كأس مصر سيدات

السبت، 22 مارس 2025 - 22:28

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك - كرة طائرة سيدات

يلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للكرة الطائرة للسيدات.

وتقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت، في مجمع صالات حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

وأعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة إقامة مباريات نهائي كأس مصر للسيدات بدون تقنية الفيديو.

يذكر أن الأهلي حسم لقبي الدوري والسوبر هذا الموسم.

وكانت سيدات الأهلي قد حسمن لقب كأس مصر الموسم الماضي.

ويشارك الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في مدينة أبوجا النيجيرية من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وكان الزمالك قد توج بلقب آخر نسختين من بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

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نهاية الشوط الثالث والمباراة: الأهلي 27-29 الزمالك

28-27 للزمالك

27-27

27-26 للأهلي

26-26

26-25 للأهلي

25-25

25-24 للأهلي

24-22

23-22

23-19

18-17 للزمالك

5-4 للزمالك

نهاية الشوط الثاني: الاهلي 18-25 الزمالك

20-15 للزمالك

17-15 للزمالك

13-8 للزمالك

6-3 للزمالك

2-0 للزمالك

نهاية الشوط الأول: الأهلي 13-25 الزمالك

22-13 للزمالك

16-12 للأبيض

15-11 للزمالك

11-11

9-7 للأهلي

5-4 للاهلي

بداية المباراة

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