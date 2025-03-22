تغيير في قميص منتخب إنجلترا بسبب خطأ واحد

اكتشف متابعي منتخب إنجلترا بوجود تغيير في قميص الفريق خلال مواجهة ألبانيا بتصفيات كأس العالم 2026.

واستهل منتخب إنجلترا حملة التأهل للمونديال بالفوز على ألبانيا بنتيجة 2-0. (طالع التفاصيل)

وظهر لاعبو الأسود الثلاثة بالقمصان البيضاء المعتادة، لكن التغيير جاء في أرقام، التي تواجدت تحت شعار "نايكي" على يمين القميص وليس في المنتصف كما كان في يورو 2024.

التغيير لم يكن مقصودا من الشركة الموردة بل ببساطة خطأ.

وكشف بات فورست المسؤول عن قمصان منتخب إنجلترا عبر حسابه على منصة "أكس" قائلا: "طبعت الرقم الأول في المكان الخاطئ، ثم كان علي تكرر ذلك في نفس المكان".

وأضاف "الأرقام ستعود لمكانها المعتاد يوم الإثنين، لكن من الرائع انتباهكم".

Printed the 1st shirt and put them in wrong place so then had to do them in all in same place,back to the usual spot on Monday…..but well done for noticing — Pat Frost (@KitmanPat) March 22, 2025

وتنص لوائح فيفا على أن تظهر أرقام اللاعبين في الجزء الخلفي من القميص والأمامي للشورت، وأن تظهر في الجزء الأمامي من القميص وفقا للوائح البطولة التي يشارك فيها ولا يوجد تحديد لمكان ثابت.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن فورست يعمل مع الاتحاد الإنجليزي منذ 2003 وهو مسؤول عن قمصان فرق الرجال والسيدات في جميع الفئات العمرية، وقبلها كان يعمل في نادي وست بروميتش ألبيون.

كما يمتلك شركة نقل متعاقدة مع الاتحاد الاسكتلدي والويلزي وبعض الأندية المحلية البريطانية.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة 11 برصيد 3 نقاط قبل لقاء لاتفيا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية.