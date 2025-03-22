تصفيات كأس العالم - هدف تاريخي.. إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية

السبت، 22 مارس 2025 - 00:24

كتب : FilGoal

مايلز لويس سكيلي _ إنجلترا

فاز منتخب إنجلترا على منافسه ألبانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل مايلز لويس سكيلي وهاري كين ثنائية إنجلترا.

ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لـ توماس توخيل كمدير فني لإنجلترا.

أخبار متعلقة:
توخيل: كول بالمر لن يتواجد مع إنجلترا منتخب إنجلترا: بالمر سيبقى مع تشيلسي رحلة دان بيرن صاحب "الإصبع المقطوع".. من السوبر ماركت إلى منتخب إنجلترا قائمة إنجلترا - استدعاء جيبس وايت بدلا من بالمر

وأيضا أصبح مايلز لويس سكيلي أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في أول مشاركة لأي لاعب في تاريخها.

وكذلك شارك دان برن مدافع نيوكاسل مع إنجلترا بعد أول استدعاء دولي له.

وافتتح لويس سكيلي النتيجة لإنجلترا في الدقيقة 20 من صناعة جود بيلينجهام.

وضاعف كين الفارق في الدقيقة 77 من صناعة ديكلان رايس.

ووصل كين لهدفه الـ70 مع إنجلترا ليبتعد أكثر برقمه القياسي كهداف تاريخي لمنتخب بلاده.

وبذلك حصل منتخب إنجلترا على 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن لاتفيا.

ويتذيل منتخب ألبانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

مايلز لويس سكيلي إنجلترا ألبانيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
عودة من باب الغريم؟ دوناروما يرد على اهتمام إنتر بضمه أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر تشكيل إنجلترا – راشفورد أساسي ومشاركة تاريخية لـ برن ضد ألبانيا في ظهور توخيل الأول الإجابة.. هل يشارك برشلونة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون سخرية؟ هويلوند يكشف سبب تقليد احتفال رونالدو أمامه بعد التسجيل في البرتغال انتهت الأزمة.. كوبارسي يعود إلى برشلونة رافينيا: مكالمة فليك غيرت مسيرتي.. وهذا رأيي في اللعب مع فينيسيوس
أخر الأخبار
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا 31 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة ساعة | كرة سلة
محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح ساعة | الكرة الإفريقية
البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ساعة | منتخب مصر
ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة