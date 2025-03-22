تصفيات كأس العالم - هدف تاريخي.. إنجلترا تفوز على ألبانيا بثنائية

فاز منتخب إنجلترا على منافسه ألبانيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في افتتاح التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل مايلز لويس سكيلي وهاري كين ثنائية إنجلترا.

ويعد هذا اللقاء هو الظهور الأول لـ توماس توخيل كمدير فني لإنجلترا.

وأيضا أصبح مايلز لويس سكيلي أصغر لاعب يسجل لإنجلترا في أول مشاركة لأي لاعب في تاريخها.

وكذلك شارك دان برن مدافع نيوكاسل مع إنجلترا بعد أول استدعاء دولي له.

وافتتح لويس سكيلي النتيجة لإنجلترا في الدقيقة 20 من صناعة جود بيلينجهام.

وضاعف كين الفارق في الدقيقة 77 من صناعة ديكلان رايس.

ووصل كين لهدفه الـ70 مع إنجلترا ليبتعد أكثر برقمه القياسي كهداف تاريخي لمنتخب بلاده.

هاري كين يواصل كتابة التاريخ! 🔥⚽ كين يعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا برصيد 70 هدفًا! 👏#التصفيات_الأوروبية #تصفيات_كأس_العالم_2026 #رمضان_مع_beIN pic.twitter.com/HvVaihLk1Q — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 21, 2025

وبذلك حصل منتخب إنجلترا على 3 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن لاتفيا.

ويتذيل منتخب ألبانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.