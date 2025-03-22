انتهت كأس العاصمة - سيراميكا كليوباترا (3)-(0) غزل المحلة

السبت، 22 مارس 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد منافسه غزل المحلة في الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

ويتذيل سيراميكا ترتيب المجموعة بدون نقاط من مباراة واحد، بينما يحتل المحلة المركز الثاني بـ4 نقاط بالتساوي مع البنك الأهلي المتصدر من مباراتين.

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انتهت

ق 81: جووول فاخري لاكاي بعد تسديدة زاحفة داخل منطقة الجزاء.

ق 64: حصول محمد عادل لاعب سيراميكا على بطاقة صفراء ثانية والطرد.

ق 55: جووول مازن ياسر من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ق 52: تصديان رائعان لعامر عامر حارس غزل المحلة بعد تسديدة من أحمد بلحاج ثم تابعها مازن ياسر ليتألق عامر عامر مرة أخرى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 2: جووول محمد عادل بعد تسيدة عقب عرضية أرضية من أيمن سعد.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة كأس عاصمة مصر
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