أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم السبت وفاة جمال مناد أسطورة منتخب الجزائر السابق.

وتوفي جمال مناد عن عمر يناهز 64 عاما بعد مسيرة حافلة مع كرة القدم سواء كلاعب أو مدرب.

وتعرض جمال مناد لوعكة صحية قبل أيام دخل بسببها المستشفى لفترة.

وكان مناد مهاجم منتخب الجزائر مع الجيل الذهبي الذي شارك في كأس العالم 1986 في المكسيك.

وفاز أيضا بكأس الأمم الإفريقية عام 1990 في الجزائر.

كما لعب مع شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة وحقق معهم الكثير من الألقاب المحلية والإفريقية. وأبرزها دوري أبطال إفريقيا عام 1981 مع شبيبة القبائل.