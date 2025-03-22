بسبب أزمة نهضة بركان واتحاد العاصمة.. كاف يمنع استخدام الصور على قمصان الأندية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم منع استخدام الصور على قمصان الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية.

يأتي ذلك بعد الأزمة التي حدثت الموسم الماضي بين اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي كالآتي:

في 26 فبراير 2025 قررت محكمة التحكيم الرياضي وهي أعلى محكمة معترف بها بموجب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للنزاعات الرياضية في قضية نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري أن الصور ذات الطابع السياسي على القمصان تتعارض مع اللوائح والنظم الخاصة بـ كاف.

وأكدت المحكمة أن أنظمة ولوائح كاف تنص صراحة على مبدأ الحياد السياسي في مسابقاتها وبالتالي فإن كاف ملزم بضمان تطبيق هذا المبدأ بفعالية.

ولذلك فإن قرار المحكمة ملزم وقابل للتنفيذ من قبل كاف وجميع الاتحادات الأعضاء والأندية التابع له.

لذلك ولضمان التنفيذ الفعّال لمبدأ الحياد السياسي الذي أكدته المحكمة، نبلغكم من خلال هذا التعميم بأنه لن يُسمح بعد الآن باستخدام القمصان التي تحتوي على صورة، أو بطاقة، أو شعار، أو أي تمثيل ذو طبيعة سياسية. وتقع هذه المسؤولية على عاتق الاتحادات الأعضاء، ولكنها أيضًا مسؤولية الإدارة المختصة في الكاف المسؤولة عن الموافقة على المعدات لفحص هذا العنصر.

وفي حالة عدم الامتثال لهذه المتطلبات، يحق للكاف أن يمنع أو يطلب تعديل القمصان المخالفة خلال مسابقاته.

وكان نهضة بركان رفض خوض لقاء الذهاب ضد اتحاد العاصمة بعد احتجاز قمصانه من قبل السلطات الجزائرية بداعي أنها تحمل خريطة تضم قطعة من أرض الجزائر.

وبالتالي رفض اتحاد العاصمة لعب مباراة العودة في المغرب، ليتم احتساب الفوز لصالح نهضة بركان الذي صعد للنهائي وخسر من الزمالك.