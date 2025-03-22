ماركا: لا يوجد قرار حاسم بشأن مستقبل تشابي ألونسو مع ليفركوزن

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه لا يوجد أي قرار بشأن مستقبل تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن الألماني مع ناديه.

وأوضحت ماركا أن صحيفة بيلد الألمانية نشرت خبرا يفيد بأن ألونسو اتفق على تجديد تعاقده مع ليفركوزن لمدة موسم جديد.

وأشارت ماركا إلى أن هذا الخبر غير صحيح وأن موقف تشابي ألونسو مع ناديه ليفركوزن حتى الآن كما هو ولم يتغير.

يأتي ذلك في ظل تمسك إدارة ليفركوزن باستمرار تشابي ألونسو على الأقل لمدة موسم آخر.

لكن المحيط المقرب من تشابي ألونسو لا يزال يؤكد على أن المدرب الإسباني لم يتخذ قراره حتى الآن بشأن الاستمرار أو الرحيل عن باير ليفركوزن.

ويتولى تشابي ألونسو البالغ من العمر 43 عاما تدريب ليفركوزن منذ عام 2022 وقاد الفريق للفوز بالدوري الألماني لأول مرة في تاريخه.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن تشابي ألونسو هو المطلوب الأول لتدريب ريال مدريد الإسباني في حالة رحيل كارلو أنشيلوتي.