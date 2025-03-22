أورنيستين: ليفربول متفائل بتجديد عقد صلاح

يرى دافيد أورنيستين الصحفي بشبكة ذا أثليتك أن ليفربول متفائل باستمرار محمد صلاح مع الفريق وتجديد تعاقده.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال أورنيستين: "أعلم أن ليفربول متفائل بتوصلهم لاتفاق مع محمد صلاح للاستمرار مع الفريق لأنهم يعتقدون أنه يشعر بالسعادة مع الفريق وسيحب الاستمرار هو أيضا".

وتابع "يجب التوصل للأرقام المناسبة بالطبع ونعلم أنهم يقدموا عرضا لمدة موسمين ولكن أيضا حتى الآن المفاوضات متوقفة ولم تتقدم إلى الأنمام".

وأضاف "عندما نرى التقارير التي تشير إلى موافقة صلاح على الانتقال للدوري السعودي أو باريس سان جيرمان على سبيل المثال فإنك تميل إلى تلقي نفي فوري وحازم".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق لينتقل إليه بشكل مجاني.

وشارك صلاح منذ بداية الموسم بقميص ليفربول في 43 مباراة وخلالها سجل 32 هدفا وصنع 22 في جميع البطولات.