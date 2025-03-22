برشلونة يعلن إصابة كوبارسي بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل

أعلن نادي برشلونة تشخيص إصابة لاعب باو كوبارسي التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا.

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وكان كوبارسي قد تعرض للإصابة خلال مباراة إسبانيا ضد هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأشار برشلونة إلى أن كوبارسي قد تعرض للإصابة بتمدد في الرباط الداخلي للكاحل الأيمن وسيخضع للعلاج خلال الـ 48 ساعة المقبلة قبل أن يتم إعادة تقييم حالته.

وكان كوبارسي قد عاد إلى برشلونة وترك معسكر منتخب إسبانيا ليبدأ مرحلة التعافي مع الفريق من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

ورفض الاتحاد الإسباني إعادة كوبارسي في البداية إلى برشلونة رغم طلب النادي قبل أن يعلن الاتحاد عودته بعد إجراء الفحوصات على إصابته.

وأشارت صحيفة آس إلى أن برشلونة لن يخاطر بكوبارسي وسيغيب اللاعب عن مواجهة أوساسونا يوم 27 مارس عقب فترة التوقف الدولي مباشرة.

ويلعب برشلونة ضد أوساسونا يوم 27 مارس بمجرد انتهاء التوقف الدولي، وبدون الثنائي اللاتيني رافينيا ورونالد أراوخو الذي لن يتمكن من العودة قبل ذلك الوقت.

المباراة تأجلت بسبب وفاة طبيب الفريق، وتم إعادة جدولتها في هذا الموعد.

وطلب برشلونة إبعاد المباراة عن فترة التوقف، ولكن قوبل طلبه بالرفض من رابطة الدوري الإسباني التي اعتبرت غياب الدوليين اللاتينيين ليس سببا كافيا.