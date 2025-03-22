رومانو: رغم الإصابة.. أليسون سيكون متاحا للمشاركة مع ليفربول عقب التوقف الدولي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت عن جاهزية أليسون بيكر للمشاركة مع ليفربول عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

أليسون بيكر النادي : ليفربول ليفربول

أليسون كان قد تعرض للإصابة في الرأس خلال مباراة ليفربول ضد كولومبيا بتصفيات كأس العالم.

وأعلن منتخب البرازيل استبعاد أليسون من المباراة المقبلة للبرازيل ضد الأرجنتين بسبب الإصابة واستعداء إيفرتون حارس بالميراس بدلا منه.

وفقا لرومانو فإن أليسون سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة المقبلة لليفربول عقب فترة التوقف الدولي إذ أن إصابته ليست بالقوية واستبعاده كان فقط بسبب إجراء احترازي.

وعاد أليسون إلى ليفربول ليتمم تعافيه برفقة النادي بعد إصابته مع المنتخب.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بعد الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.