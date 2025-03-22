مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم

اتحاد الكرة: لا يوجد موعد محدد لطلب حكام أجانب في مباريات كأس مصر.. وهذا سبب اللبس

مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا

حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون

محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح

البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه

ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم

إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب

في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026