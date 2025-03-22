مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم

السبت، 22 مارس 2025 - 10:42

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - سموحة - أحمد بلحاج

تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالقة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر، كما تستأنف مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 22 مارس 2025 والقنوات الناقلة.

دوري المحترفين

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر كرة سلة - الزمالك يتمسك بالصدارة.. والأهلي ينتصر على الجزيرة

أبو قير للأسمدة × السكة الحديد مودرن.. 9:30 مساء.

بروكسي × المقاولون العرب.. 9:30 مساء.

وادي دجلة × القناة.. 9:30 مساء.

منتخب السويس × بلدية المحلة.. 9:30 مساء.

طنطا × الترسانة.. 9:30 مساء.

المنصورة × سبورتنج.. 9:30 مساء

لافيينا × كهرباء الإسماعيلية.. 9:30 مساء.

ديروط × بترول أسيوط.. 9:30 مساء.

أسوان × وي.. 9:30 مساء.

كأس عاصمة مصر

سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.

مودرن سبورت × سموحة.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.

تصفيات كأس العالم إفريقيا

السودان × السنغال.. 9:00 مساء - تطيبق شاهد.

توجو × موريتانيا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

كأس رابطة المحترفين الإماراتي

الجزيرة × الوصل.. 8:00 مساء - أبوظبي الرياضية.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

ليختنشتاين × مقدونيا الشمالية.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مونتينجرو × جبل طارق.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

مولدوفا × النرويج.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

وليز × كازاخستان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

التشيك × جزر الفارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم من هنا

مواعيد مباريات السبت تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
اتحاد الكرة: لا يوجد موعد محدد لطلب حكام أجانب في مباريات كأس مصر.. وهذا سبب اللبس مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون محمد شحاتة: حلم التأهل لـ كأس العالم يقترب.. وشرف لي اللعب بجانب صلاح البلعوطي: كان حلمي التواجد مع منتخب مصر ولن أفرط فيه ربيعة: الجيل الحالي يستحق التأهل لكأس العالم إبراهيم حسن: لم نضع قدما للتأهل لـ كأس العالم ولكن الحلم يقترب في سبتمبر؟ ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل التأهل لـ كأس العالم 2026
أخر الأخبار
رومانو: رغم الإصابة.. أليسون سيكون متاحا للمشاركة مع ليفربول عقب التوقف الدولي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد الكرة: لا يوجد موعد محدد لطلب حكام أجانب في مباريات كأس مصر.. وهذا سبب اللبس 54 دقيقة | الكرة المصرية
لاجازيتا ديلو سبورت: يوفنتوس قد يتحرك لضم أوسيمين في الموسم المقبل ساعة | ميركاتو
خطوة على التأهل.. الأرجنتين تفوز على أوروجواي وتقترب من كأس العالم 2 ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: طلبنا حكاما أجانب لمواجهة الزمالك في اليوم التالي من تأهلنا 10 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر 11 ساعة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: ننتظر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر أمام سيراليون 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة – الأهلي (3)-(0) الزمالك.. الأحمر إلى نهائي الدوري 2 اللجنة الأولمبية تصدر بيانا بشأن شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية 3 الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة 4 انتهت كرة طائرة - الأهلي 1-3 الزمالك.. اللجوء لمباراة فاصلة