مواعيد مباريات السبت 22 مارس - كأس عاصمة مصر.. وتصفيات كأس العالم
السبت، 22 مارس 2025 - 10:42
كتب : FilGoal
تستأنف اليوم مباريات الجولة الثالقة من دور مجموعات كأس عاصمة مصر، كما تستأنف مباريات تصفيات كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 22 مارس 2025 والقنوات الناقلة.
دوري المحترفين
أبو قير للأسمدة × السكة الحديد مودرن.. 9:30 مساء.
بروكسي × المقاولون العرب.. 9:30 مساء.
وادي دجلة × القناة.. 9:30 مساء.
منتخب السويس × بلدية المحلة.. 9:30 مساء.
طنطا × الترسانة.. 9:30 مساء.
المنصورة × سبورتنج.. 9:30 مساء
لافيينا × كهرباء الإسماعيلية.. 9:30 مساء.
ديروط × بترول أسيوط.. 9:30 مساء.
أسوان × وي.. 9:30 مساء.
كأس عاصمة مصر
سيراميكا كليوباترا × غزل المحلة.. 9:30 مساء - أون سبورت 2.
مودرن سبورت × سموحة.. 9:30 مساء - أون سبورت 1.
تصفيات كأس العالم إفريقيا
السودان × السنغال.. 9:00 مساء - تطيبق شاهد.
توجو × موريتانيا.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.
كأس رابطة المحترفين الإماراتي
الجزيرة × الوصل.. 8:00 مساء - أبوظبي الرياضية.
تصفيات كأس العالم - أوروبا
ليختنشتاين × مقدونيا الشمالية.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مونتينجرو × جبل طارق.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
مولدوفا × النرويج.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
وليز × كازاخستان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
التشيك × جزر الفارو.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
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