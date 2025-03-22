تصفيات كأس العالم – بالعلامة الكاملة.. المغرب يقلب تأخره إلى فوز على النيجر

السبت، 22 مارس 2025 - 02:11

كتب : FilGoal

المغرب

قلب منتخب المغرب تأخره إلى فوز على النيجر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل إسماعيل صيباري وبلال الخنوس ثنائية المغرب.

بينما أحرز يوسف أومارو هدف النيجر الوحيد.

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وافتتح أومارو النتيجة في الدقيقة 47.

وتعادل صيباري لأسد الأطلس في الدقيقة 59 من صناعة يوسف النصيري.

وتقدم الخنوس للمغرب في الوقت القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من صناعة نصير مزراوي.

ويسير منتخب المغرب بخطى ثابتة في المجموعة إذ حقق العلامة الكاملة.

وبهذا الفوز وصل منتخب المغرب للنقطة 12 في صدارة المجموعة.

وتوقف رصيد منتخب النيجر عند النقطة الثالثة في المركز الرابع أي قبل الأخير.

ويبتعد منتخب المغرب بفارق 6 نقاط عن أقرب منافس له وهو منتخب تنزانيا.

ويحتل منتخب زامبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويتذيل منتخب الكونغو الديمقراطية الترتيب دون رصيد من النقاط.

المغرب النيجر تصفيات كأس العالم
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