أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي

تلقى ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون ضربة موجعة بإيقافه مباراة إضافية بعد تعرضه للطرد ضد بورنموث.

وعُوقب المهاجم البرازيلي من قبل بالإيقاف 3 مباريات بعد ضرب ميلوش كيركيز لاعب بورنموث.

وتسبب الطرد في غيابه عن مباريات إيفرتون وساوثامبتون بالإضافة لوست هام في الأول من أبريل المقبل.

وتم عقاب اللاعب بإيقافه مباراة أخرى ليصبح العدد 4 مباريات، وبذلك سيغيب عن لقاء إبسويتش تاون يوم 5 أبريل المقبل.

وسيعود اللاعب للمشاركة في المباريات بدءا من 13 أبريل عندما يلتقي فريقه مع توتنام.

وغُرم الدولي البرازيلي 50 ألف جنيه إسترليني.

وكان كونيا قد عُوقب في وقت سابق هذا الموسم بالإيقاف مباراتين بعدما ضرب أحد مدربي إبسويتش تاون في لقاء الدور الأول.

البرازيلي خاض 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل 15 هدفا وصنع 4.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.