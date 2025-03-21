أصبح العدد 4.. إيقاف كونيا مباراة إضافية في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 21 مارس 2025 - 21:52

كتب : FilGoal

ماتيوس كونيا - ولفرهامبتون ضد تشيلسي

تلقى ماتيوس كونيا مهاجم ولفرهامبتون ضربة موجعة بإيقافه مباراة إضافية بعد تعرضه للطرد ضد بورنموث.

وعُوقب المهاجم البرازيلي من قبل بالإيقاف 3 مباريات بعد ضرب ميلوش كيركيز لاعب بورنموث.

وتسبب الطرد في غيابه عن مباريات إيفرتون وساوثامبتون بالإضافة لوست هام في الأول من أبريل المقبل.

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وتم عقاب اللاعب بإيقافه مباراة أخرى ليصبح العدد 4 مباريات، وبذلك سيغيب عن لقاء إبسويتش تاون يوم 5 أبريل المقبل.

وسيعود اللاعب للمشاركة في المباريات بدءا من 13 أبريل عندما يلتقي فريقه مع توتنام.

وغُرم الدولي البرازيلي 50 ألف جنيه إسترليني.

BOURNEMOUTH, ENGLAND - MARCH 01: Matheus Cunha of Wolverhampton Wanderers reacts after receiving a red card from referee Chris Kavanagh during the Emirates FA Cup Fifth Round match between AFC Bournemouth and Wolverhampton Wanderers at Vitality Stadium on March 01, 2025 in Bournemouth, England. (Photo by Ryan Pierse/Getty Images)

وكان كونيا قد عُوقب في وقت سابق هذا الموسم بالإيقاف مباراتين بعدما ضرب أحد مدربي إبسويتش تاون في لقاء الدور الأول.

البرازيلي خاض 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم سجل 15 هدفا وصنع 4.

ويحتل ولفرهامبتون المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 9 نقاط عن مراكز الهبوط.

ماتيوس كونيا ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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