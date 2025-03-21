ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر

الجمعة، 21 مارس 2025 - 21:29

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - كالافيوري

تلقى أرسنال ضربة مزدوجة بإصابة الثنائي يورين تيمبر وريكاردو كالافيوري.

وعاد الثنائي الدفاعي من معسكري هولندا وإيطاليا بعد خوض ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

وأعلن المنتخب الهولندي خروج تيمبر من المعسكر وعودته لناديه بسبب الإصابة.

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فيما كشف منتخب إيطاليا استبعاد ريكاردو كالافيوري من معسكر منتخب إيطاليا وعودته لـ أرسنال، بعد تعرضه لالتواء وكدمة في الركبة اليسرى.

ريكاردو كالافيوري أُصيب في مواجهة ألمانيا وغادر الملعب (رويترز)

وبذلك سيغيب تيمبر عن مواجهة هولندا ضد إسبانيا في الإياب يوم الأحد المقبل بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 2-2.

فيما سيغيب كالافيوري عن منتخب إيطاليا ضد ألمانيا في الإياب باليوم ذاته بعدما خسر ذهابا 2-1.

ويستعد أرسنال حاليا لمواجهة فولام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الأول من أبريل المقبل.

أرسنال الدوري الإنجليزي تيمبر كالافيوري
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