ضربة مزدوجة لـ أرسنال.. إصابة ثنائي دفاع الجنزر

تلقى أرسنال ضربة مزدوجة بإصابة الثنائي يورين تيمبر وريكاردو كالافيوري.

وعاد الثنائي الدفاعي من معسكري هولندا وإيطاليا بعد خوض ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة.

وأعلن المنتخب الهولندي خروج تيمبر من المعسكر وعودته لناديه بسبب الإصابة.

🔸 Maatsen joins Oranje Ian Maatsen will join the squad in Zeist tonight. He will replace Jurriën Timber, who is not available to play on Sunday due to illness. ℹ️ Get well soon, @JurrienTimber! 🍀#NationsLeague pic.twitter.com/0Z74YG5yv7 — OnsOranje (@OnsOranje) March 21, 2025

فيما كشف منتخب إيطاليا استبعاد ريكاردو كالافيوري من معسكر منتخب إيطاليا وعودته لـ أرسنال، بعد تعرضه لالتواء وكدمة في الركبة اليسرى.

وبذلك سيغيب تيمبر عن مواجهة هولندا ضد إسبانيا في الإياب يوم الأحد المقبل بعدما انتهى الذهاب بنتيجة 2-2.

فيما سيغيب كالافيوري عن منتخب إيطاليا ضد ألمانيا في الإياب باليوم ذاته بعدما خسر ذهابا 2-1.

ويستعد أرسنال حاليا لمواجهة فولام في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي في الأول من أبريل المقبل.