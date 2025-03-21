انتهت دوري السيدات - الزمالك (0)-(0) الأهلي
الجمعة، 21 مارس 2025 - 21:14
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في الجولة الرابعة من المرحلة النهائية ضمن منافسات دوري السيدات.
ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 46 نقطة.
بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.
لمتابعة المباراة من هنا
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انتهت
ق 95: حارسة الزمالك تتصدى لركلة الجزاء.
ق 90: ضربة جزاء للأهلي في الوقت القاتل.
ق 85: تسديدة من ركلة حرة مباشرة للأهلي ارتطمت في العارضة.
ق 70: تسديدة من حبيبة عصام لاعبة الأهلي ارتطمت في العارضة.
ق 54: طرد مها سامي لاعبة الزمالك بعد حصولها البطاقة الصفراء الثانية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 29: تسديدة قوية من لاعبة الزمالك تنقذها حارسة الأهلي.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل.
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