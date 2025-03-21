تصفيات كأس العالم - نيجيريا تحقق انتصارها الأول ضد رواندا.. وجنوب إفريقيا تنفرد بالصدارة

الجمعة، 21 مارس 2025 - 20:43

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين

حقق منتخب نيجيريا فوزه الأول في المجموعة على منافسه رواندا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وسجل فيكتور أوسيمين ثنائية نيجيريا.

ويعتبر هذا الفوز هو الأول للنسور في المجموعة بعد هزيمة واحدة و3 تعادلات.

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وافتتح أوسيمين النتيجة في الدقيقة 11 بعد صناعة من أديمولا لوكمان.

وضاعف أوسيمين الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من صناعة صامويل تشوكويزي.

وبهذا الفوز قلص منتخب نيجيريا فارق النقاط مع رواندا إلى نقطة واحدة فقطة.

ووصلت نيجيريا للنقطة السادسة في المركز الرابع.

بينما تجمد رصيد رواندا عند النقطة السابعة في المركز الثالث.

جنوب إفريقيا × ليسوتو

وعلى الجانب الآخر واصل منتخب جنوب إفريقيا الانتصار والفوز على خصمه ليسوتو بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وأحرز ريليبوهيل موفوكينج وجايدن آدمز هدفين جنوب إفريقيا.

وتمكن منتخب الأولاد من تسجيل الهدفين خلال 4 دقائق فقط.

وتمكن موفوكينج من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60 من صناعة إلياس موكوانا.

وأضاف آدمز الهدف الثاني في الدقيقة 64.

ويواصل منتخب جنوب إفريقيا في سلسلة اللاهزيمة، إذ تعود الخسارة الأخيرة له ضد منتحب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا الماضية بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل بهدف لكل فريق.

ويظل منتخب جنوب إفريقيا بدون هزيمة للمباراة الـ16 على التوالي.

وانفرد منتخب جنوب إفريقيا بصدارة المجموعة برصيد 10 نقاط.

وتوقف رصيد ليسوتو عند النقطة الخامسة في المركز الخامس أي قبل الأخير.

فيكتور أوسيمين نيجيريا التصفيات المؤهلة لكأس العالم جنوب إفريقيا
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