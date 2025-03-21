مجموعة مصر - بوركينا فاسو تعود للانتصارات برباعية في شباك جيبوتي

الجمعة، 21 مارس 2025 - 20:25

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو

سحق منتخب بوركينا فاسو ضيفه منتخب جيبوتي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

سجل جوزوي تييندريبيوجو الهدف الأول في الدقيقة 12.

وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 33.

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وفي الدقيقة 47 سجل محمد زورجانا الهدف الثالث.

بينما أكمل لاسينا تراوري الرباعية في الدقيقة 67، بصناعة واتارا دانجو لاعب بورنموث الإنجليزي.

وفي الدقيقة 88 قلص صامويل أكينبينو الفارق بركلة جزاء.

بذلك يحقق منتخب بوركينا فاسو فوزه الثاني في المجموعة، والأول في آخر 3 مباريات بعد الخسارة أمام مصر والتعادل مع سييراليون.

ويحتل منتخب بوركينا المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطتين عن منتخب مصر الذي يواجه إثيوبيا مساء اليوم الجمعة.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

بينما تجمد رصيد جيبوتي عند نقطة وحيدة في المركز السادس والأخير.

وكانت سييراليون قد هزمت غينيا بيساو 3-1، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط في المركز الثالث، ويتجمد رصيد غينيا بيساو عند 6 نقاط في المركز الرابع.

بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم مجموعة مصر
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