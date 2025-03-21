بعد الاصطدام المروع.. أليسون يعود إلى ليفربول

الجمعة، 21 مارس 2025 - 19:28

كتب : FilGoal

إصابة أليسون ضد دافينسون سانشيز لاعب كولومبيا

أعلن نادي ليفربول عن عودة حارسه أليسون بيكر من معسكر منتخب البرازيل، وذلك بعد تعرضه للإصابة أمام كولومبيا في تصفيات كأس العالم.

ونشر ليفربول عبر موقعه الرسمي ما يلي:

أليسون بيكر غادر منتخب البرازيل وسيعود إلى ليفربول.

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الحارس خرج اضطراريا في الشوط الثاني لمباراة بلاده في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا في الساعات الأولى من الجمعة بسبب اصطدام.

أليسون سيسافر عائدا إلى الميرسيسايد وسيخضع للتقييم من الجهاز الطبي للريدز.

وبذلك تأكد رسميا غياب أليسون عن الموقعة الكبرى أمام الأرجنتين، والتي تقام في الثانية فجر الأربعاء 26 مارس بتوقيت القاهرة.

وفاز منتخب البرازيل على حساب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أقيمت على استاد ماني جارينشا الوطني.

تقدم للبرازيل رافينيا في الدقيقة السادسة من بداية المباراة من ضربة جزاء.

وسجل لويس دياز لاعب ليفربول، هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف الفوز للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 90 ليمنح السيلساو النقاط الثلاث.

وشهدت المباراة 11 تبديلاً، بواقع 7 تبديلات للبرازيل و4 لكولومبيا.

وأجرى كلا المنتخبان تبديل اضطراري نتيجة الصدام في الرأس بين أليسون حارس البرازيل، ودافينسون سانشيز لاعب كولومبيا في الدقيقة 72.

وخرج الثنائي بعد دقائق من العلاج في الملعب، ليحل بينتو بدلا من أليسون في حراسة مرمى البرازيل، وكارلوس كويستا بدلا من دافينسون سانشيز.

ويسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتبديل إضافي واحد في حالة إصابة اللاعب بصدام في الرأس وارتجاج المخ حماية للاعبين.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده بعد الفوز إلى 21 نقطة في المركز الثاني بتصفيات أمريكا الجنوبية، فيما توقف رصيد منتخب كولومبيا عند 19 نقطة في المركز السادس.

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