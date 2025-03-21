ليبيريا تقدم احتجاجا وتطالب بإعادة مباراة تونس

الجمعة، 21 مارس 2025 - 13:37

كتب : FilGoal

مباراة ليبيريا أمام تونس

طالبت وزارة الرياضة الليبرية بإعادة مباراة منتخبها ضد تونس في تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب التونسي فوزًا خارج أرضه أمام نظيره الليبيري ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضحت وزارة الرياضة الليبيرية في بيان لها: "تعرب الوزارة عن قلقلها من الأحداث التي شهدتها مباراة ليبيريا وتونس".

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وأكمل البيان: "لاحظنا من خلال مراجعة الفيديو أن الحكم لم يحتسب ضربتي جزاء لصالح ليبيريا، مما أثر على نتيجة المباراة وفرصة الفريق في التأهل".

وأضاف: "نؤمن بأن تلك الأخطاء تقوض العدالة والتحكيم، ويجب معالجتها على أعلى المستويات".

وأتم البيان: "تطالب الوزارة، اتحاد الكرة الليبيري بتقديم شكوى إلى فيفا لإجراء تحقيق، وبالتالي إعادة المباراة لضمان تحقيق العدالة".

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وسجل حازم المستوري هدف الفوز لتونس في الدقيقة الرابعة.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق 5 نقاط عن منتخب نامبيا الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

بينما تجمد رصيد منتخب ليبيريا عن 7 نقاط.

المباراة كانت الأولى لسامي الطرابلسي المدرب الجديد لمنتخب تونس.

ويستعد نسور قرطاج لملاقاة مالاوي ضمن الجولة السادسة يوم الاثنين المقبل في تونس.

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