تصفيات كأس العالم - بمشاركة ديانج.. مالي تستعيد الانتصارات أمام جُزر القُمر
الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:55
كتب : FilGoal
عاد منتخب مالي من فوز خارج أرضه بثلاثية نظيفة أمام جُزر القُمر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.
أليو ديانج
النادي : الخلود
الفوز هو الثاني للنسور المالية في التصفيات بعد تعادلين وهزيمة، بعدما بدأوا التصفيات بثلاثية ضد تشاد.
وشارك أليو ديانج لاعب وسط الأهلي المُعار للخلود السعودي في اللقاء كاملا.
وانتهى الشوط الأول عن طريق هدف نيني من صناعة إيف بيسوما في الدقيقة 20.
وأضاف كاموري دومبيا بنفسه هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 55 و64.
الفوز رفع رصيد مالي لـ 8 نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطة عن جُزر القُمر الثالث.
فيما يتصدر منتخب مدغشقر الترتيب برصيد 10 نقاط بعد الفوز على إفريقيا الوسطى بنتيجة 4-1.
ويلتقي منتخب غانا مع تشاد اليوم السبت والفوز يقوده للصدارة، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط حاليا.
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