تصفيات كأس العالم - أنجولا تخطف نقطة مثيرة أمام ليبيا

الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:27

كتب : FilGoal

ليبيا - أنجولا

خطف منتخب أنجولا تعادلا قاتلا أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الرابعة.

ومنع التعادل منتخب ليبيا من تصدر الترتيب ومزاحمة كاب فيردي في الصدارة، إذ ظل الليبيون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

ووصل منتخب أنجولا للتعادل الرابع خلال 5 مباريات في التصفيات حتى الآن ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع.

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وتقدم منتخب ليبيا في الدقيقة 75 بفضل هدف مؤيد اللافي.

وأدرك فريدي التعادل لأنجولا في الدقيقة 90+3.

ويلتقي منتخب ليبيا مع الكاميرون وصيف ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.

بينما يستضيف منتخب أنجولا ضيفه كاب فيردي في نفس اليوم.

ليبيا أنجولا تصفيات كأس العالم 2026
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