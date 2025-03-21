تصفيات كأس العالم - أنجولا تخطف نقطة مثيرة أمام ليبيا
الجمعة، 21 مارس 2025 - 01:27
كتب : FilGoal
خطف منتخب أنجولا تعادلا قاتلا أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2026 لحساب المجموعة الرابعة.
ومنع التعادل منتخب ليبيا من تصدر الترتيب ومزاحمة كاب فيردي في الصدارة، إذ ظل الليبيون في المركز الثالث برصيد 8 نقاط.
ووصل منتخب أنجولا للتعادل الرابع خلال 5 مباريات في التصفيات حتى الآن ورفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الرابع.
وتقدم منتخب ليبيا في الدقيقة 75 بفضل هدف مؤيد اللافي.
د 74" الهدف الأول لمنتخب ليبيا ⚽️
ليبيا 1 × 0 أنغولا#التصفيات_الأفريقية#ليبيا_أنغولا | #SSC pic.twitter.com/iTeVXnxoNx— SSC (@ssc_sports) March 20, 2025
وأدرك فريدي التعادل لأنجولا في الدقيقة 90+3.
ويلتقي منتخب ليبيا مع الكاميرون وصيف ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط في الجولة المقبلة يوم الثلاثاء المقبل.
بينما يستضيف منتخب أنجولا ضيفه كاب فيردي في نفس اليوم.
تعادل إيجابي 1-1 بين ليبيا وأنغولا في التصفيات الأفريقية 🤝 ❌
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#التصفيات_الأفريقية#ليبيا_أنغولا | #SSC pic.twitter.com/ImSPgmIP0h— SSC (@ssc_sports) March 20, 2025