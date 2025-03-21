مدرب إسبانيا يكشف تفاصيل إصابة كوبارسي
الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:53
كتب : FilGoal
كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا تفاصيل إصابة باو كوبارسي.
باو كوبارسي
النادي : برشلونة
المدافع الشاب شارك أساسيا في تعادل بطل أوروبا مع هولندا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت 2-2.
وخرج كوبارسي في الدقيقة 41 بعد تعرضه للإصابة وعوضه ديان هوسين.
وقال دي لا فوينتي: "كوبارسي عانى من التواء صغير، ونأمل ونريد وجوده معنا يوم الأحد المقبل".
وأضاف " في المجمل ليست إصابة خطيرة، وعلينا متابعته والتأكد من عدم وجود أي مخاطرة".
على ملعب دي كيوب معقل فينورد عاد منتخب إسبانيا بتعادل مُرض أمام هولندا بنتيجة 2-2.
وتقدم بطل أوروبا بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 9.
الهدف الأول لإسبانيا! 🇪🇸⚽
ويليامز يفتتح التسجيل ويشعل الأجواء! 🔥#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/rUe8zCMlog— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 28 من صناعة جاستن كلويفرت في ظهوره الدولي الأول.
خاكبو يدرك التعادل للمنتخب الهولندي 🇳🇱⚽️#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/oDFEcJ1K53— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وتعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة للإصابة وعوضه ديان هوسين مدافع بورنموث في الدقيقة 41.
وفي الشوط الثاني ومع بدايته قلب تيجاني رينديرز النتيجة بالهدف الثاني للطواحين.
رايندرز يضيف الهدف الثاني للمنتخب الهولندي 🔥🇳🇱#دوري_الأمم_الأوروبية #هولندا_إسبانيا pic.twitter.com/ytKdPFpbI8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 20, 2025
وأكمل الهولنديون اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد جريل هاتو في الدقيقة 82.
وسجل البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، ليواصل منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة بـ 17 مباراة متتالية.