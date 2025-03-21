مدرب إسبانيا يكشف تفاصيل إصابة كوبارسي

الجمعة، 21 مارس 2025 - 00:53

كتب : FilGoal

باو كوبارسي

كشف لويس دي لا فوينتي المدير الفني لـ منتخب إسبانيا تفاصيل إصابة باو كوبارسي.

المدافع الشاب شارك أساسيا في تعادل بطل أوروبا مع هولندا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت 2-2.

وخرج كوبارسي في الدقيقة 41 بعد تعرضه للإصابة وعوضه ديان هوسين.

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وقال دي لا فوينتي: "كوبارسي عانى من التواء صغير، ونأمل ونريد وجوده معنا يوم الأحد المقبل".

وأضاف " في المجمل ليست إصابة خطيرة، وعلينا متابعته والتأكد من عدم وجود أي مخاطرة".

على ملعب دي كيوب معقل فينورد عاد منتخب إسبانيا بتعادل مُرض أمام هولندا بنتيجة 2-2.

وتقدم بطل أوروبا بهدف سجله نيكو ويليامز في الدقيقة 9.

وأدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 28 من صناعة جاستن كلويفرت في ظهوره الدولي الأول.

وتعرض باو كوبارسي مدافع برشلونة للإصابة وعوضه ديان هوسين مدافع بورنموث في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني ومع بدايته قلب تيجاني رينديرز النتيجة بالهدف الثاني للطواحين.

وأكمل الهولنديون اللقاء بـ 10 لاعبين بعد طرد جريل هاتو في الدقيقة 82.

وسجل البديل ميكيل ميرينو هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3، ليواصل منتخب إسبانيا سلسلة اللاهزيمة بـ 17 مباراة متتالية.

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