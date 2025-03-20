إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وإثيوبيا

الخميس، 20 مارس 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

مصر - إثيوبيا

تقرر إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إثيوبيا ومصر بتصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب إثيوبيا ضد مصر مباراة الجولة الخامسة من التصفيات في المغرب بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم.

وجاء قرار إلغاء المؤتمرات الصحفية بناء علي طلب الجانب الإثيوبي بصفته منظم المباراة.

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وبذلك لن يكون هناك أي مؤتمرات صحفية خاصة باللقاء قبل المباراة أو بعدها.

ويتصدر منتخب مصر حاليا المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 10 نقاط. ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وكان منتخب مصر بقيادة حسام حسن نجح في التأهل لكأس الأمم الإفريقية المقبلة 2025 في المغرب.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

موعد المباراة

ويلعب منتخب مصر ضد إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و25 في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

المباراة الأولى ضد إثيوبيا ستقام الساعة 11 مساء يوم الجمعة.

بينما تقام المباراة الثانية ضد سيراليون في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

القناة الناقلة

وتذيع قنوات أون سبورت مباراتي منتخب مصر في تصفيات كأس العالم ضد إثيوبيا وسيراليون.

مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم
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