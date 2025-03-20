وسام أبو علي يختار من الأفضل في مصر بين زيزو وإمام عاشور

الخميس، 20 مارس 2025 - 19:22

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - الأهلي ضد طلائع الجيش

وعد وسام أبو علي مهاجم الأهلي بعدم الرحيل من ناديه مهما حدث.

وحل وسام ضيفا في برنامج رامز إيلون مصر عبر قناة MBC مصر يوم الثلاثاء.

وقال وسام أثناء الحلقة "أتعهد أنا وسام أبو علي بعدم التعرض لرامز جلال، وعدم ترك الأهلي، وعدم الانتقال للزمالك".

وأضاف "أحب الأهلي.. ولن أذهب للزمالك، لأنني ألعب في فريق أفضل".

وواصل "أحب اللعب بجوار أفشة أم إمام عاشور؟ هذا مباراة وهذا مباراة، كلاهما أخوتي، ولكن أفشة"

وتابع الدولي الفلسطيني "احتفالي بالإشارة إلى الساعة؟ معناه هذا توقيت وسام أبو علي".

واستمر "أعد جماهير الأهلي ببذل قصارى جهدي في كأس العالم للأندية، سأحاول تسجيل هدفين".

وأكمل "لاعب في الزمالك أتمنى تعاقد الأهلي معه؟ لا أحد".

وحين سئل هل زيزو أفضل لاعب في مصر؟ رد قائلا "لا".

واستطرد "أفضل لاعب في مصر حاليا هو إمام عاشور".

وحول اختياره للأفضل بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، قال "الشناوي أفضل وشوبير هو المستقبل".

وسام أبو علي زيزو إمام عاشور
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