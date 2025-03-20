تصفيات المونديال - موزمبيق تتصدر مجموعة الجزائر بثلاثية في أوغندا على استاد القاهرة

الخميس، 20 مارس 2025 - 17:51

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي موزمبيق بالهدف ضد مصر

نجح منتخب موزمبيق في الفوز على نظيره الأوغندي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2026 على استاد القاهرة.

اختار منتخب موزمبيق اللعب في استاد القاهرة بسبب عدم أهلية ملاعبه لاستضافة مباريات تصفيات كأس العالم، وقرب القاهرة من الجزائر التي سيلعب فيها مباراة الجولة السادسة ضد الخضر الثلاثاء المقبل.

الفوز رفع رصيد موزمبيق لـ12 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 3 نقاط عن المنتخب الجزائري الذي يحل ضيفا على بوتسوانا يوم الخميس.

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فيما توقف رصيد أوغندا عند 6 نقاط في المركز قبل الأخير بالمجموعة.

وافتتح بيبو سانتوس التسجيل لموزمبيق في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل محمد شعبان لأوغندا في الدقيقة السابعة.

واستعاد سانتوس التقدم لموزمبيق في الدقيقة 15.

ثم أحرز ستانلي راتيفو الهدف الثالث للمنتخب الموزمبيقي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتضم المجموعة السابعة كل من الجزائر وموزمبيق وأوغندا وبوتسوانا وغينيا والصومال.

موزمبيق أوغندا تصفيات كأس العالم 2026 الجزائر
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