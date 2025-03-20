عمان تخطف التعادل أمام كوريا الجنوبية وتشعل تصفيات كأس العالم

الخميس، 20 مارس 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

مباراة كوريا الجنوبية أمام عمان

نجح منتخب عمان في خطف التعادل أمام مضيفه كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق في الجولة السابعة من المرحلة الثالثة بمجموعات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم المنتخب الكوري في الدقيقة 41 عن طريق هوانج هي تشان في الدقيقة 41 بعد انفراده بالحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب العماني في إدراك التعادل قبل النهاية بـ 10 دقائق عن طريق علي سليمان البوسعيدي بعد ارتباك دفاعي ليسددها قوية في الشباك.

وبتلك النتيجة حافظ منتخب كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما ارتفع رصيد عمان لـ 7 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة.

ويلتقي في وقت لاحق بنفس الجولة المنتخب العراقي (11 نقطة) أمام الكويت (4 نقاط)، والمنتخب الأردني (9 نقاط) في مواجهة شقيقه الفلسطيني (3 نقاط).

ويتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم.

وتخوض الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع بالمجموعات الثلاث لخوض مرحلة رابعة من التصفيات.

سيتم تقسيم الفرق أصحاب المركز الثالث والرابع إلى مجموعتين من 3 فرق ليتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض وصيف كل مجموعة مرحلة خامسة من التصفيات.

المرحلة الخامسة سيخوض فيها وصيفا المجموعتين مواجهة إقصائية ليتأهل فرق إلى التصفيات الكونفدرالية الأخيرة والتي ستضم ممثل من كل قارة لتحديد المقاعد الأخيرة في المونديال المقرر أن يضم 48 منتخبا.

عمان تصفيات كأس العالم كوريا الجنوبية
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