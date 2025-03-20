ناشئ مانشستر سيتي.. بيلد: يونايتد يرغب في ضم لاعب وسط دورتموند

الخميس، 20 مارس 2025 - 13:22

كتب : FilGoal

فيليكس نميشا - دورتموند

كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لضم الألماني فيليكس نميشا لاعب وسط بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيليكس نميشا

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكلف يونايتد 40 مليون جنيه أسترليني.

ويسعى مانشستر يونايتد لإبرام عدد من الصفقات بعد الموسم المخيب للفريق في الدوري الإنجليزي باحتلال المركز الـ13، ولكن لا يزال أمام الفريق فرصة للتتويج ببطولة هذا الموسم حيث يواجه ليون الفرنسي في ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

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وحاول يونايتد ضم جيوفاني كويندا نجم سبورتنج لشبونة الشاب لكن تشيلسي نجح في إتمام الصفقة أولاً.

وقد يساهم عدم تأهل بروسيا دورتموند إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في قبول خروج لاعب الوسط نميشا للانتقال إلى مانشستر يونايتد.

ويحتل دورتموند المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 35 نقطة.

وشارك نميشا هذا الموسم في 27 مباراة في جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفين، ولفت الأنظار بعد أدائه القوي في وسط الملعب.

ولكن الصحيفة الألمانية، أوضحت أن دورتموند سيحاول الاحتفاظ بلاعب المستقبل، فيما سيحاول الاستغناء عن جريجور كوبل، وجيمي جيتنز، وكريم أديمي، قبل نميتشا.

ويغيب نميشا من 7 أسابيع بسبب الإصابة، لكنه بدأ في العودة إلى التدريبات.

وكان نميشا أحد ناشئي أكاديمية مانشستر سيتي رفقة شقيقه لوكاس قبل الانتقال إلى فولفوسبورج الألماني عام 2021، ثم الانضمام إلى دورتموند في يوليو 2023.

وكانت شبكة سكاي سبورتس كشفت عن قائمة مختصرة من 4 لاعبين لدعم هجوم مانشستر يونايتد الصيف المقبل.

وضمت القائمة فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة، وهوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت، وبنجامين سيسكو لاعب لايبزيج، وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي المعار إلى جالاتا سراي.

ولا يزال المبلغ الذي سينفقه النادي للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف غير واضح، بعدما كشف عن خطط لبناء ملعب جديد بتكلفة ملياري جنيه إسترليني.

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